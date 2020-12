OM looft 10.000 euro uit voor gouden tip overvallen supermarkten Haarlem en Alkmaar

HAARLEM/ ALKMAAR - Wie het OM op het spoor zet van de daders van een ramkraak en een overval op supermarkten in Alkmaar en Haarlem, kan een beloning van 10.000 euro tegemoet zien. De politie houdt er rekening mee dat de twee overvallen zijn gepleegd door dezelfde groep daders, mogelijk in wisselende samenstelling.

Beelden van beveiligingscamera's in de Jumbo aan de Engelenburg in Haarlem tonen hoe in de vroege ochtend van 4 april een gestolen bestelbus de pui ramt en de winkel binnenrijdt . Op dat moment is een medewerkster net bezig met kassalades en de geldautomaat. Ze springt op tijd opzij, en weet daarmee net te voorkomen dat ze wordt geraakt door het kopieerapparaat, dat door de impact van de ramkraak enkele meters de winkel wordt ingeschoven.

Zodra de bestelbus in de winkel staat, springt de bestuurder eruit en verzamelt, bijgestaan door een tweede overvaller die te voet de winkel is binnengekomen, in ongeveer een minuut tijd zoveel mogelijk kassalades. De politie vermoedt dat de daders wisten op welk moment ze moesten toeslaan om contant geld buit te maken.

Overval Jumbo Alkmaar

Dat geldt ook voor de overval op de Jumbo aan de Winkelwaard in Alkmaar op 20 mei, want ook daar stormen de overvallers binnen precies op het moment dat de mobiele geldautomaat in de winkel wordt buitgemaakt. Een klant filmt hoe een van de overvallers onder andere een medewerkster onder schot houdt en geld eist. "Je kijkt de dood dan echt in de ogen", zei de vrouw vorige week in een interview met NH Nieuws.