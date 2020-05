Supermarkt in Alkmaar overvallen, daders op de vlucht

ALKMAAR - Een supermarkt aan de Winkelwaard in Alkmaar is vanavond rond 20.00 uur overvallen. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Het tweetal zou op een zwarte scooter zijn gevlucht. De scooter heeft een blauw of paars detail aan de achterzijde. Beiden verdachten hadden een zwarte helm op. In een Burgernetmelding wordt omwonenden verzocht uit te kijken naar twee donkere mannen van 1.90 meter lang.

De politie is een onderzoek gestart. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.