Vierkante ogen: dit waren onze 7 best bekeken video’s op YouTube

Samen bleven we in 2020 thuis, maar verloren het contact met de buitenwereld niet. Social media werd de ontmoetingsplek zolang de café's dicht zijn en we Zoomden, surften en scrollen door het jaar heen. Om 2020 met zijn pieken en dalen nog een laatste keer in vogelvlucht door te lopen verzamelen wij hier onze best bekeken YouTubevideo's van het jaar.

Grote dromen: Olivier naar Hollywood Olivier Richters, alias The Dutch Giant, heeft een droom: hij wil één keer op het witte doek schitteren als acteur. Die droom is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen. NH Nieuws volgde hem op weg naar zijn doorbraak voor deze documentaire. En de grote man was ook bij ons verantwoordelijk voor grote succes: de documentaire is onze bestbekeken video van 2020!

22-jarige Ayoub uit Amsterdam is boer In 2020 kon je bijna niet om de 22-jarige boer Ayoub heen. Onze Amsterdamse redactie trok in augustus de provincie in om de vrolijke 'fellah' in zijn natuurlijke habitat te filmen. En de stadse boer was meteen een grote hit: Ayoub schoof aan bij Op1, dansde in de clip van Snelle en Ronnie Flex en ook social media raakte niet over hem uitgepraat. Bekijk hier de video waar het allemaal mee begon!

Daan is levende herkansinglegende 2020 was een groot jaar voor de 22-jarige Daan. De vierdejaars student aan de Technische Universiteit in Eindhoven was al zo goed als afgestudeerd. Alleen dat eerstejaarsvak calculus kreeg de Wieringerwerver maar niet onder de knie. Toen wij hem in januari spraken had de herkansinglegende er al zijn tiende poging (!) opzitten. Maar in calculus is elf maal pas scheepsrecht en Daan is inmiddels toch echt afgestudeerd!

Speler Telstar krijgt lesje fair play van eigen trainer Heel veel mensen zagen de schandalige overtreding die Telstar speler Roscello Vlijter maakte. Maar nog meer mensen keken naar de donderpreek die de speler daarna van zijn trainer Andries Jonker kreeg. Een lesje fair play dat we niet snel meer zullen vergeten.

Moeder van rapper Bigiedagoe werd beschoten Amsterdam schrok op toen in augustus de woning van de moeder van rapper Bigiedagoe werd beschoten. Het scheelde niet veel of moeder Mariska was geraakt door de kogelregen. Ze zat lange tijd ondergedoken en keerde samen met ons voor het eerst terug bij de afgesloten woning. Het werd een emotioneel thuiskomen.

Viskotter trotseert storm Francis "De golven waren vier meter hoog, dat is niet gezond zeg maar", vertelt Rowin na urenlang zomerstorm Francis te hebben getrotseerd op zee. De dappere bemanning van viskotter HD-36 filmde eind augustus de ruige terugtocht naar Den Helder. En daar kijken wij, vanuit onze veilige bureaustoel, graag nog eens naar.

Juf Nina verruilt klaslokaal voor camera door corona-quarantaine 2020 is het jaar waarin het corona ineens miljoenen levens op de kop zette. Het is ook het jaar waarin Noord-Hollanders elkaar steunden en zichzelf opnieuw uitvonden. Zo ook juf Nina, die niet stil wilde blijven zitten tijdens de lockdown en daarom vanuit huis video's voor haar peuterklas maakte.