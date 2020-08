De 22-jarige Ayoub uit Amsterdam-Oost is boer: "Vrienden dachten dat ik gek was"

AMSTERDAM - De 22-jarige Ayoub Louihrani uit Amsterdam-Oost wist op zijn veertiende al dat hij boer wilde worden. Of op z'n Marokkaans: 'fellah'. Nu werkt hij als invalkracht op verschillende veehouderijen en droomt hij van een eigen bedrijf. Ayoub kreeg ook te maken met tegenslagen. "Als ik belde voor een stage hingen ze op als ik mijn naam zei."

NH Nieuws ging langs bij de ambitieuze Amsterdammer. In de reportage vertelt hij: "De vrijheid van dit werk is zo lekker. Ik sta om half vijf op, melk de koeien, voer de kalveren. Mijn vrienden uit Oost dachten eerst dat ik gek was, maar komen hier nu langs voor de rust." Tekst gaat door onder de video.

22-jarige Ayoub is boer - NH Nieuws

Ayoubs lerares op de middelbare school was getrouwd met een boer en de jonge Amsterdammer vroeg zich destijds af wat zo'n koe nou kost. Ze zei dat hij dit zelf maar moest uitzoeken. Ayoub ontdekte dat een beetje koe tussen de 1500 en 2500 euro kost. Hij begon te rekenen en besloot boer te worden. Hij deed de mbo-opleiding Veehouderij en bijna alles ging goed, maar een stage regelen bleek moeilijk. Twaalf keer kreeg hij 'nee' te horen. "Sommigen hingen al op bij de naam Ayoub", vertelt hij. Maar uiteindelijk lukt het toch. Ayoub kreeg in het begin van zijn stage alle 'kutklussen', maar hij vond het allemaal leuk. Het harde werken, de dieren, de vrijheid.

Quote "Mijn vrienden verklaarden mij voor gek." Ayoub louihrani, boer

Als Ayoub aan familie vertelt dat hij boer wil worden heeft hij meteen de zegen, maar niet iedereen snapt zijn keuze. "Mijn vrienden verklaarden mij voor gek, een beetje poep opruimen enzo." Maar diezelfde vrienden bezoeken Ayoub nu regelmatig op de boerderij om aan de drukte van de stad te ontsnappen. En dat boeren best stoer is laat Ayoub zien in de vlogs die maakt. Tekst gaat verder onder de video

Ayoub werkt nu als invalkracht op een melkveehouderij in Broek in Waterland. "Een kwartiertje rijden op de motor." Maar hij wil zo snel mogelijk een eigen bedrijf opstarten. Niet in Nederland, maar in Marokko. "Ik vind dat er teveel regels zijn hier. En het is te duur allemaal. Anders had ik hier geboerd."