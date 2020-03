Juf Nina verruilt klaslokaal voor camera: "Je wilt de kleuters niet in de steek laten"

ZAANSTAD - Het nieuws dat leerlingen niet meer naar school mogen komen, kwam hard aan bij Nina van den Hurk-Berends. Normaal gesproken is ze juf bij de Voorzaan en besloot met het maken van video's gelijk in actie te komen.

“We staan voor een grote klus, het onderwijs. Het is niet het niveau wat het moet hebben, maar hoe gaan we dat deze drie weken met elkaar oplossen?”, vertelt Nina. Bij het maken van de eerste video voelde ze zich niet meteen comfortabel, maar ziet het als een noodzaak: "Je voelt de noodzaak, de kleuters hebben me nodig."

"Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar 'Juf Nina voor de Kleuters'. We gaan het vandaag hebben over het maken van een brief. Ik heb een brief voor jullie geschreven en die ga ik voor jullie voorlezen."

De kleuterjuf vindt de huidige situatie erg lastig: "Ik ben heel erg bang dat dit langer gaat duren dan het idee dat we nu hebben", vertelt ze geëmotioneerd. "Als leerkracht voel je heel veel verantwoordelijkheid. Toen zondag het bericht kwam hebben de tranen rijkelijk gevloeid. Je wilt de kinderen niet in de steek laten."

Zoon mees helpt

Zolang het duurt zal Nina doorgaan met de lessen en kan daarbij rekenen op de hulp van zoon Mees (3). Kleuters van de Voorzaan hebben vandaag gehoord dat Nina de video's maakt. Morgenochtend komt de les over 'wegen' online. De lessen eindigen altijd met een opdracht.