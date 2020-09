Moeder Bigidagoe keert terug naar beschoten woning: "Ik had dood kunnen zijn"

AMSTERDAM - Een week geleden is de woning van de moeder van rapper Bigidagoe beschoten. Mariska Grootfaam zat op dat moment op de bank. Ze is op dit moment ondergedoken en keert samen met NH Nieuws voor het eerst terug bij haar woning.

Het scheelde niet veel of moeder Mariska Grootfaam was geraakt door de kogelregen. De kogels waren bedoeld als waarschuwing voor haar zoon die onder de naam Bigidagoe als gangsterrapper te boek staat. Hij werd een paar dagen voor de beschieting van deze woning zelf neergeschoten in Amsterdam.

Deze waarschuwing kwam moeder Mariska duur te staan. Haar huis is op last van de burgemeester gesloten, en zij komt bij van de schrik op een onderduikadres.

"Ik zat precies tussen die gaten in, ik had ook dood kunnen zijn. Ik kon niet slapen, dus ik dacht ik ga lekker een film kijken met een kopje thee. Ik ging zitten op de bank, en net toen ik voorover bukte om een slokje van mijn thee te drinken hoor ik achter me hele harde knallen. Ik voelde op mijn schouder de glasscherven. Uit schrik viel ik gelijk op de grond", vertelt Mariska aan NH Nieuws.