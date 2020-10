Boomlange Olivier Richters gevolgd op weg naar Hollywood: "Het is echt een droom"

HILVERSUM - Olivier Richters, alias The Dutch Giant, heeft een droom: hij wil één keer op het witte doek schitteren als acteur. Die droom is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen. NH Nieuws volgde hem op weg naar zijn doorbraak voor een documentaire, die komende woensdag in première gaat.

Olivier gebruikt zijn imposante lichaam als sleutel tot het gesloten filmbastion van Hollywood. Met zijn lengte van 2 meter 18 en gewicht van 155 kilo is de spierbundel dan ook een opvallende verschijning. Het resultaat zijn al rollen in onder meer de blockbusters The King's Man 3 en Marvel's Black Widow, die nu gepland staan voor volgend jaar om uit te komen.

'Gevangen in mijn eigen lichaam'

In de documentaire 'Groot Dromen. Olivier naar Hollywood' ben je als kijker achter de schermen en zie je van nabij met welke passie en gedrevenheid Olivier in zijn droom leeft. Anderhalf jaar lang mocht documentairemaker Joost Lammers hem overal volgen in zijn strijd om de internationale filmwereld te bestormen.

Hij was in zijn tienerjaren niet gelukkig met zijn lange slungelige lichaam. "Ik voelde me gevangen in mijn eigen lichaam. Je moet je voorstellen wat het doet met een 17-jarige als je overal wordt aangestaard." Uiteindelijk besluit hij, geholpen door zijn oudere broer Rein, te gaan trainen.

Na tien jaar trainen is hij een kolos en droomt hij in na kleine rollen in GTST, Koefnoen, Spangas en de TV-Kantine van een échte filmcarrière. In die droom leeft hij nu. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", vertelt zijn vriendin Desiree in de documentaire. Ook voor Olivier is het allemaal nog onwerkelijk: "Het is echt een droom. Ik ben nog niet wakker geworden."



Bekijk de trailer van de documentaire hieronder: