Viskotter trotseert storm Francis: "Je bent visserman of je bent het niet"

DEN HELDER - Waar de meeste mensen vandaag warm binnen bleven tijdens zomerstorm Francis, stond voor viskotter HD-36 de terugtocht naar Den Helder op het programma. "De golven waren vier meter hoog, dat is niet gezond zeg maar", vertelt Rowin Zijlstra na uren te hebben geschommeld op zee.

De visafslag in Den Helder lag vol met kotters die de zee vandaag links lieten liggen. "Na een week vissen vlakbij Denemarken moesten we vandaag wel terugkeren", vertelt schipper Rik Zijlstra. "Je voelt aan alles aan dat die storm eraan komt, maar we weten wat dit schip kan hebben."

Schietgebedjes bleven dus uit bij de bemanning, maar lekker is het ook niet te noemen. "Ik heb een uurtje geslapen en daarna heb ik de hele nacht wakker gelegen", vertelt zoon Rowin. De tocht duurde door de heftige golven ook een stuk langer dan normaal. "Normaal maken we een snelheid van 8,5 knopen en nu maximaal vijf, dus het duurde zo'n vijf à zes uur langer."

Bekijk hieronder hoe de kotter heen en weer werd geslingerd op zee.