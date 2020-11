Geel en zwart moeten Wilhelminabrug veiliger maken

Wethouder Havens en Vaarwegen Gerard Slegers laat op de website van Zaanstad weten: "We zetten alles op alles om de veiligheid van onze bruggen te vergroten en de risico’s op ongevallen nu en in de toekomst nog verder te verkleinen."

Dodelijk ongeluk

Op de Den Uylbrug vond in 2015 een dodelijk ongeluk plaats en drie jaar later viel er een bejaard echtpaar van de Bernhardbrug. Dit zorgde ervoor dat deze bruggen al eerder een likje verf kregen. Zaanstad is de eerste gemeente die bruggen deze markeringen geeft.



