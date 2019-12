Primeur: Zaanse bruggen kleuren geel om ongevallen te voorkomen

Na twee ongelukken waarvan een met dodelijke afloop bij de Zaanse bruggen , kleurt de stad de beweegbare delen van haar bruggen geel. Dit moet gebruikers duidelijk maken dat ze zich in de gevarenzone bevinden als de brug opengaat. Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel treft.

De rapporten volgden na twee ongelukken bij Zaanse bruggen. In februari 2015 kwam Marijke Fontijn dodelijk ten val toen de Den Uylbrug openging en zij er nog op stond. Fontijn werd over het hoofd gezien door de brugwachter. In oktober 2018 viel een bejaard echtpaar bij de Bernhardbrug toen het wegdek omhoog ging. Ook zij werden over het hoofd gezien. "Het waren twee tragische ongevallen die we niet snel zullen vergeten in Zaanstad", laat Slegers weten. "Vandaar ook deze acties."