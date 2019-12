Inwoners blij met veilige felgele bruggen in Zaanstad: "Van mij mogen ze blijven"

Zaanse burgers reageren positief op de nieuwe felgele kleur van de bruggen in de stad. Sinds gisteren schildert Zaanstad alle bewegende delen van de bruggen geel om duidelijk te maken waar je veilig staat als de brug opengaat. De verfactie is één van de maatregelen die de bruggen veiliger moeten maken na de twee ongelukken, waarvan één met dodelijke afloop.

"Het was een drama hier bij die brug, bij die andere helemaal", zegt een voorbijganger bij het zien van de gele strook op het bewegende deel van de Bernhardbrug. Ze doelt op de ongelukken die diepe indruk maakten. In 2015 kwam Marijke Fontijn dodelijk ten val toen de Den Uylbrug openging terwijl zij er nog op stond. In oktober 2018 was het weer raak toen een bejaard echtpaar viel van de Bernhardbrug toen die open ging.