Heropening Beatrixbrug opnieuw uitgesteld, adviezen Fietsersbond niet overgenomen

ZAANDAM - Het lijkt een gebed zonder einde, de bruggen in Zaandam die na hun renovatie niet veilig zijn. Volgens planning zou de Beatrixbrug eind juni in gebruik worden genomen, maar gemeente Zaanstad laat vandaag weten dat ze nog een aantal dagen nodig hebben om de laatste werkzaamheden af te ronden.

De brug zou vorige week zondag al feestelijk worden geopend, maar kampte met dezelfde problemen als de spiksplinternieuwe Wilhelminabrug. De verhoogde scheiding met de rijbaan zorgde voor veel ongelukken op de Wilhelminabrug waardoor die na een paar dagen weer werd afgesloten. En die verhoging zien we nu ook terug bij de renovatie van de nieuwe Beatrixbrug.

Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad laat weten dat vertegenwoordigers van de politie, de Fietsersbond, Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad tijdens een schouw vorige week met een aantal verbeterpunten kwamen om de brug nog veiliger te maken. Daarom is besloten de opening van de brug uit te stellen.



"Tijdens de schouw bleek ook dat de pollers (de beweegbare palen in het wegdek) nog niet naar behoren werkten. Dit probleem is inmiddels verholpen en daarom is de brug sinds afgelopen woensdag wel opengesteld voor de bussen van Connexxion en nood- en hulpdiensten", aldus de woordvoerder van de gemeente. Eerder schreef wethouder Gerard Slegers aan de raad dat het omrijden van de lijnbussen de gemeente te veel geld kost.

Adviezen niet overgenomen

De adviezen van de Fietsersbond zijn, net als de andere adviezen, expliciet meegenomen bij de afweging welke maatregelen nog moeten worden genomen, maar zijn niet overgenomen. "Daarbij speelt een belangrijke rol dat er bij de afweging rekening moet worden gehouden met andere weggebruikers en de termijn waarop maatregelen kunnen worden gerealiseerd", legt de woordvoerder uit.

Na een zorgvuldige afweging heeft gemeente Zaanstad besloten om de volgende drie maatregelen te nemen die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd:



- Het aanbrengen van een rood-witte belijningsmarkering op de randen tussen fietspad en rijbaan/voetpad;

- Het aanbrengen van geel/zwarte markering, net als op andere bruggen in Zaanstad;

- De tijdelijke inzet van verkeersregelaars, om de situatie te monitoren en evt. mensen te begeleiden.



Zodra de maatregelen zijn doorgevoerd, wordt de Beatrixbrug opengesteld voor al het verkeer. Tot die tijd is de brug afgesloten met hekken en zullen verkeersregelaars de brug alleen openstellen voor de bussen van Connexxion, nood- en hulpdiensten en het bouwverkeer voor de sluis.