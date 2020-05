Gevaarlijke situaties en ongelukken op nieuwe Zaanse Wilhelminabrug: "Zeer verwarrend"

De Wilhelminabrug is allesbehalve een succes, vindt ook Sonja Puhl. Zij is woordvoerder van de Fietsersbond Zaanstreek en baalt vooral dat de Fietsersbond niet betrokken was bij het ontwerp van de brug. Puhl ziet vier punten die gevaarlijke situaties opleveren. "De fietspaden zijn te smal, de randen zijn hoog, verder vormt de weg van fietsers en automobilisten op een gegeven moment een fuik en tot slot zit er een slinger in het fietspad."