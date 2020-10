Voorraden voedselbank Amsterdam raken op: "En giften kunnen we moeilijk verwerken"

De voedselbank in Amsterdam heeft een probleem. Niet alleen is er een tekort aan verse producten door de anti-verspillingsmaatregelen van supermarkten. Ook de buffer van lang houdbare producten is nu bijna op, en dus raken de loodsen leeg.

Sinds de uitbraak van de corona-pandemie zijn er in Amsterdam 37 procent meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Maar de aanvoer van voedsel stagneert. Zowel vers als lang houdbaar. Voor dat laatste eten is de anderhalvemeter-samenleving een groot probleem. Het blijkt moeilijk om binnengekomen voedsel op een veilige manier te controleren en te sorteren.

"Veel mensen horen dat de voedselbank in de problemen zit door corona, en dat we het juist extra druk hebben. Vaak gaan ze dan op eigen houtje spullen inzamelen en die aan ons geven. Dat is natuurlijk heel erg lief, en we zijn er blij mee dat mensen aan ons denken. Maar sinds de anderhalvemeter-samenleving kunnen wij dergelijke giften heel moeilijk verwerken," vertelt een woordvoerder van de voedselbanken in Amsterdam.

Mondjesmaat

Sinds het begin van de pandemie zijn de pakhuizen van de voedselbank mondjesmaat aangevuld. Dat komt mede doordat de inzamelacties in supermarkten op een laag pitje staan.

"Supermarkten hebben veel gedoe bij de ingang, klanten moeten ontsmetten en staan vaak in de rij voordat ze naar binnen kunnen. Als daar dan ook nog medewerkers van de voedselbank gaan staan, wordt het te druk", aldus de woordvoerder. Ook inzamelacties bij scholen en bedrijven liggen door corona veelal stil.

Verspillingsmaatregel

Voor de verse producten is er ook veel minder aanbod. Dit komt door de verspillingsmaatregelen van de supermarkten. Door betere inkoop en aanbiedingen in de winkel van voedsel dat bijna overtijd is, blijft er minder over voor de voedselbanken. En er is concurrentie bijgekomen op de markt van eten dat nog goed is maar anders in de prullenbak terecht zou komen.

"We hebben het liever niet over concurrenten, want het is natuurlijk mooi dat deze initiatieven er zijn. Het is goed dat er iets gebeurt tegen verspilling. Maar voor ons is het heel jammer."