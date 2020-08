Na maanden gaat Bussumse voedselbank weer voedsel ophalen

De voedselbank van Naarden en Bussum werd de afgelopen maanden geplaagd door het coronavirus. De deuren moesten noodgedwongen gesloten worden, omdat de meeste vrijwilligers tot de coronarisicogroep behoorden en te veel gevaar liepen. De uitgifte van voedselpakketten kwam stil te liggen en klanten van de voedselbank kregen waardebonnen waarmee ze zelf boodschappen konden doen.

Pas afgelopen maand werd de draad voorzichtig weer opgepakt. Vanaf nu wordt er ook weer voedsel ingezameld. Ook dat lag door het coronavirus lang stil, een probleem waar ook veel andere voedselbanken mee te maken hadden.

Voedselactie

De komende dagen staan vrijwilligers van de voedselbank voor het eerst weer in supermarkten om klanten te vragen iets te doneren.

De voedselbank hoopt vrijdag en zaterdag in verschillende Albert Heijn-supermarkten in de regio vooral dat klanten ontbijtspullen doneren. Daar is grote vraag naar.