Door coronavirus gesloten voedselbank Naarden en Bussum volgende maand weer open

De klanten van de voedselbank hebben de afgelopen maanden niet in de kou gestaan: sinds de sluiting van de voedselbank krijgen ze waardebonnen om zelf eten te kunnen kopen in de supermarkt.

Nu de ergste piek van het coronavirus achter de rug is, pakt de voedselbank de draad langzaam weer op. Dat meldt de gemeente. Een week geleden werd al gestart met het ophalen van voedsel bij het distributiecentrum in Amsterdam en wordt ook lokaal weer voedsel ingezameld. Maar makkelijk gaat dat nog niet: door het coronavirus is bijvoorbeeld de logistiek nog erg beperkt.

