Gooise voedselbankklanten al tijden zonder kapper: "Welke kapper helpt ons uit de brand?"

HILVERSUM - Tientallen klanten van de Gooise voedselbank moeten het al tijden doen zonder hun vaste kapper. De vaste kapper heeft nog steeds de deuren gesloten en de klanten staan te springen om weer naar de kapper te gaan. "We zoeken een kapper die nog een paar uurtjes over heeft om belangeloos te knippen. Met meerdere kappers zijn we al helemaal geholpen", zegt Gert Haas van de voedselbank.

Klanten van de Gooise voedselbank kunnen normaal gesproken voor een knipbeurt plaatsnemen op een stel van Heelo knipsalon, de kapsalon van Sociaal Centrum Heelo voor mensen die het niet zo breed hebben. Door de coronamaatregelen is de kapsalon nog altijd gesloten. "Dat is heel erg jammer, want er staan klanten weer te springen om naar de kapper te gaan", vertelt Haas.

Naar de kapper gaan hoeft natuurlijk niet duur te zijn, maar voor mensen met een kleine beurs kan een knipbeurt een flinke uitgave zijn. "Zeker als het gaat om het hele gezin, dan loopt het al snel op. Daar komt nog eens bij dat onze klanten het geld voor de kapper wel beter kunnen gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld eten en drinken van kopen", legt Haas uit. "De gratis knipbeurten werden dan ook maar al te graag gebruikt."

Paar uurtjes per week

De voedelbank hoopt dat er een kapper, of meerdere kappers, zich melden en een paar uurtjes van hun tijd willen besteden aan het knippen van voedselbankklanten. "Met een paar uurtjes per week zouden we al heel erg geholpen zijn. Ze doen het voor het goede doel en maken er een paar mensen heel erg blij mee. Dat is toch onbetaalbaar? Natuurlijk zou het helemaal mooi zijn als er meerdere kappers zich melden. Kappers die willen, kunnen zich bij ons melden."