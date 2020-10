Minder voorraad bij Voedselbank Zaanstreek: "Situatie is zorgelijk"

ASSENDELFT - Flinke zorgen bij het depot van de Voedselbank Zaanstreek. Al enkele weken loopt de voorraad terug en het ziet er niet naar uit dit snel gaat veranderen. Leveranciers zoals supermarkten en horeca leveren minder voedsel aan. Daardoor zijn de kratten die worden uitgedeeld minder vol dan normaal.

Voedselbank Zaanstreek kampt met teruglopende voorraad - NH Nieuws

"Het ging eigenlijk de goede kant op", zegt voorzitter Hans Brinkhuis. "Maar nu is de situatie echter zorgelijk. We merken weer dat er veel minder voedsel gedoneerd wordt. Bij de lang houdbare producten hebben we een voorraad van bijna twee weken, waar we eigenlijk vier aanhouden. Als het gaat over versproducten dan is de aanwas al helemaal minder geworden, daar is het echt hard achteruit gegaan."

Quote "We zien dat de opbrengst minder aan het worden is" voorzitter voedselbank zaanstreek, hans brinkhuis

Naast het feit dat supermarkten efficiënter inkopen en dus minder overhouden voor de Voedselbank, hebben veel ondernemers het moeilijk. Brinkhuis: "We gaan bijna dagelijks langs bij de bakkers en de slagers en we zien gewoon dat de opbrengst minder aan het worden is. Volkomen logisch, maar het is wel iets dat je constateert." Twee maanden terug haalde de Voedselbank in Purmerend veel eten op tijdens een winkelactie. Bekijk hieronder de reportage. Tekst loopt door onder de video

Voedselbank: durf je te melden als je hulp nodig hebt - NH Nieuws

In november stond er nog een actie gepland door de Purmerendse Voedselbank, maar die gaat niet door. Een gevoelige beslissing, aangezien met de opbrengst daarvan ook de decemberpakketten worden gevuld. December In de Zaanstreek gaat die actie vooralsnog wel door. Brinkhuis: "Er staat voor midden november een grote winkelactie gepland. We hopen dat het door kan gaan. Het is echt hartstikke nodig om ervoor te zorgen dat we ook in december een goed pakket kunnen leveren aan onze klanten. Iedereen is dan meer op zichzelf aangewezen en zit thuis. Dan is het wel fijn dat je niet het gevoel hebt dat je te weinig hebt om te eten."