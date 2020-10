Gaat trainer Wim Jonk basis van winnend FC Volendam aanpassen? "Hoeft niet, kan wel"

Volgens trainer Wim Jonk zijn zijn spelers ongeschonden uit het duel van vrijdagavond gekomen. Daarnaast keren Mike Eerdhuijzen en Jari Vlak terug in de selectie.

De grote vraag is natuurlijk of Jonk reden ziet om zijn winnende formatie te wijzigen. "Het hoeft niet, maar het kan wel", antwoordde de trainer omzichtig. "Je speelt wel drie wedstrijden in de week, dus moeten we goed kijken naar de belasting van spelers. Dat zag er vandaag goed uit."

Nick Doodeman

Het lijkt erop dat Nick Doodeman, die vrijdag als invaller voor drie assists tekende, terugkeert in de basis. Martijn Kaars raakt in dat geval zijn plek kwijt. "Dat zou kunnen, maar ik hoef jullie niet wijzer te maken", aldus Jonk.

Het lijkt erop dat Jari Vlak niet op een basisplek hoeft te rekenen, al wilde de trainer daarover evenmin uitspraken doen. "Jari is er weer bij. Of hij speelt, zien we morgen wel."