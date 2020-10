Dubbelslag Brobbey helpt Jong Ajax aan moeizame zege tegen Jong AZ

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft een zwaarbevochten zege behaald tegen de beloften van AZ: 3-2. In de slotfase was het billenknijpen voor de ploeg van Mitchell van der Gaag, omdat de Amsterdammers het merendeel van het duel met tien man speelde. Victor Jensen kreeg rood vanwege natrappen bij Goudmijn.

Victor Jensen werd na 22 minuten van het veld gestuurd vanwege natrappen bij Kenzo Goudmijn. Ondanks het overtal in spelers werden de Alkmaarders maar één keer gevaarlijk via doelpuntenmaker Koopmeiners (snoeiharde knal op de lat). Pal voor rust bracht Brian Brobbey de tien Ajacieden op voorsprong. De spits werd weggestuurd door Rensch en kon de bal achter doelman Elber Evora werken.

Jong AZ kwam binnen tien minuten op voorsprong via Peer Koopmeiners. De aanvoerder krulde de bal achter Dominik Kotarski na een foute pass van Devyne Rensch. Het was voor Koopmeiners zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Enric Llansana bracht de Amsterdammers vrij snel op gelijke hoogte na een kopbal uit een vrije trap. Voor de Purmerender was het ook zijn eerste doelpunt in de eerste divisie.

Eerste treffer Margaret

Vrij snel in de tweede helft kreeg Jong Ajax een strafschop na een overtreding van Evora op Brobbey. De pingel werd vervolgens verzilverd door de Amsterdamse spits. Jong AZ-spits Richonell Margaret maakte de aansluitingstreffer nadat een schot van Koopmeiners werd gekraakt. Het was voor de oud-Ajacied zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Margaret omspeelde enkele minuten later Kotarski, maar Youri Regeer kon de bal voor de doellijn wegwerken.

In de slotfase schoot debutant Thijs Wildeboer tweemaal op de paal. Brobbey schoot vervolgens met links net over het doel van AZ. In de zeven minuten durende blessuretijd kwam Jong AZ niet tot scoren, waardoor de drie punten in Amsterdam bleven.

Door de zege staat Jong Ajax op de tiende plaats met negen punten. De Alkmaarse beloften staan op de veertiende plek op de ranglijst met zeven punten. De ploeg van Mitchell van der Gaag speelt maandag op De Toekomst tegen Jong FC Utrecht, Jong AZ speelt later op de avond tegen FC Volendam.