FC Volendam-aanvoerder Boy Deul: "Dit hadden we nodig"

VOLENDAM - Opluchting in Volendam vrijdagavond na de royale 5-1 overwinning op Jong PSV. Na een slechte eerste helft liet de FC na rust zien waartoe het in staat is. Aanvoerder Boy Deul scoorde twee keer. "Dit hadden we nodig."

Boy Deul scoorde twee keer tegen Jong PSV - NH Sport/Edward Dekker

De eerste 45 minuten gaven nog weinig aanleiding tot een vreugdedansje. De 0-0 was veelzeggend, maar na rust veranderde alles. Deul: "De tweede helft gingen we voetballen hoe we behoren te voetballen. We willen wat we vorig seizoen hebben gedaan voortzetten."

Met de 2-0 en de 3-0 ontnam Deul de hoop van Jong PSV dat er een goed resultaat viel te halen. "Als je op 2-0 komt, moet de tegenstander iets gaan forceren en komen er ruimtes vrij. Bij 3-0 is de wedstrijd gespeeld. We zijn hier heel blij mee. Maandag moeten we weer (tegen Jong AZ, red.), maar vandaag mag je genieten." Trainer Wim Jonk: "De eerste helft vond ik ons weer heel passief. Het lef moet er weer in. Als je dat terug hebt, zie je waartoe je in staat bent. Het gaat om de drie-secondenregel. Als we die energie erin stoppen dan komen we aan het voetballen en gaan we scoren." Tekst gaat verder onder de video

Trainer Wim Jonk zag eindelijk het voetbal wat hij wil zien - NH Sport/Edward Dekker

Voor het eerst deze competitie kon Jonk gaandeweg een wedstrijd rustig achterover leunen. "Dat heb je goed gezien. We hadden de volledige controle en gingen steeds beter spelen. Dan zie je dat de jongens wel elke keer de juiste keuzes maken." Corona Door de overwinning klimt FC Volendam met stip naar de negende plaats op de ranglijst. Bij winst komende maandag bij Jong AZ kunnen de Volendammers wellicht een volgende stap omhoog zetten. Al zouden de vele coronabesmettingen bij de Alkmaarders roet in het eten kunnen gooien. "Ik hoorde het net", reageert Jonk op die uitbraak. "Maar wij bereiden ons gewoon voor dat we maandagavond spelen."

