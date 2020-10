Makkelijke zege FC Volendam na rust tegen Jong PSV

De eerste helft kende weinig hoogtepunten. Francesco Antonucci kon pal voor rust aanleggen. Zijn schot eindigde ruim naast het doel van de Eindhovenaren. De eerste grote kans voor Volendam was in de blessuretijd voor Derry John Murkin, maar de linksback kon de bal niet goed terugleggen op zijn ploeggenoten.

De Italiaanse aanwinst Samuele Mulattieri debuteerde in de basis bij Volendam. Jari Vlak ontbrak door een disciplinaire schorsing naar aanleiding van het bezoeken van een illegaal feest van afgelopen weekend. Mo Betti keerde als rechtsback terug in de basis, Brian Plat schoof door naar het centrum. Martijn Kaars kreeg als rechtsbuiten de voorkeur boven clubtopscorer Nick Doodeman.

Schiettent na rust

Na rust schoten de Volendammers uit de startblokken. Een voorzet van Betti kon niet worden afgemaakt door Ibrahim El Kadiri. Een minuutje later was het wel raak, Antonucci schoot de bal van buiten het strafschopgebied achter doelman Victor Müller: 1-0. De gastheren gingen vervolgens naarstig op zoek naar de tweede treffer via Mulattieri (kopbal) en Betti (schotje naast). Boy Deul bracht de Volendammers twintig minuten voor tijd op 2-0.

Mulattieri had dé kans op de derde Volendamse treffer na een mooie individuele actie, maar hij schoot de bal naast. Invaller Nick Doodeman gaf de bal op een presenteerblaadje voor Deul die zijn tweede treffer van de avond binnenschoot. Mulattieri mocht tien minuten voor tijd tóch zijn eerste Volendamse doelpunt maken op aangeven van Doodeman: 4-0. Mathias Kjølø deed vlak voor tijd nog een duit in het zakje voor Jong PSV, maar de zege van FC Volendam kwam niet meer in gevaar. Debutant Giannis Iatroudis scoorde in blessuretijd zijn eerste treffer: 5-1.

FC Volendam is door de zege gestegen naar de negende plek op de ranglijst met negen punten. De ploeg van Wim Jonk speelt maandagavond tegen Jong AZ.