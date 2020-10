FC Volendam: geen Vlak, El Azzouzi en Eerdhuijzen, maar wél Mulattieri

VOLENDAM - In de aanloop naar de competitiewedstrijd van vrijdagavond tegen Jong PSV gebeurde er genoeg in FC Volendam: er verschenen twee nieuwe gezichten op het trainingsveld, één speler werd disciplinair geschorst en er waren tal van afwezigen.

Marko Vejinovic

Een andere opvallende speler, die overigens ook niet voor de camera van NH Sport wilde verschijnen, is Marko Vejinovic. De 30-jarige oud-speler van AZ vroeg of hij de komende tijd met FC Volendam mag meetrainen om fit te blijven. Momenteel is hij clubloos.

Over het mogelijk contracteren van Vejinovic is volgens Jonk niet concreet gesproken. "Laten we eerst maar eens kijken hoe hij het vindt en hoe wij het vinden. Het staat buiten kijf dat Vejinovic een hele goede speler is. Hij heeft veel ervaring en dat straalt ook over op de groep. We hebben een open en transparant gesprek met elkaar gehad en alles ligt open."