FC Volendam-speler Jari Vlak geschorst na bezoek illegaal feest

VOLENDAM - FC Volendam-speler Jari Vlak is door zijn club disciplinair gestraft, omdat hij zaterdagavond aanwezig was op een illegaal feest in Volendam. Dat melden bronnen aan NH Sport. Bij dat feest waren zeker 32 mensen aanwezig , meldde de politie eerder.

Burgemeester Sievers van de gemeente Edam-Volendam verstuurde naar aanleiding van het illegale feest brieven naar alle feestgangers. Hierin maakte ze duidelijk dat een FC Volendam-speler betrokken was.

"Afgelopen nacht is ook een speler van voetbalclub FC Volendam aanwezig geweest", valt in de brief te lezen. "Bij FC Volendam heeft een clusterbesmetting plaatsgevonden en zijn vele mensen besmet geraakt. Het is dus goed mogelijk dat op jullie samenkomst een potentiële verspreider aanwezig was."

De burgemeester doet in de brief een oproep aan de aanwezigen zich te laten testen op het coronavirus bij de GGD.

Jong PSV

Trainer Wim Jonk wilde niet bevestigen of de afwezigheid van Vlak met de verboden party te maken had, zoals bronnen aan NH Sport zeggen. "Daar kan ik niet op ingaan helaas." Vlak zou een geldboete hebben gekregen en lijkt de competitiewedstrijd van komende vrijdag tegen Jong PSV te moeten missen.