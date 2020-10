Inter-huurling Mulattieri moet FC Volendam aan doelpunten helpen

"Ik kan nu nog niet zeggen hoeveel doelpunten ik ga maken, maar ik hoop er in ieder geval zo veel mogelijk te maken", vertelt de 20-jarige Mulattieri. "Ik ga zo goed mogelijk mijn best doen om zoveel mogelijk goals te maken. Op die manier wil ik het team helpen."

Trainer Wim Jonk was tevreden met de verrichtingen van zijn nieuwe spits bij zijn eerste training met de groep. "Wat ik vandaag heb gezien beviel mij goed", zegt Jonk. "Bij het afwerken en bij momenten voor het doel zie je een bepaalde timing. En dat zien we graag bij spelers."

Inter

Wim Jonk speelde in het verleden 67 wedstrijden voor Inter, de club waar Mulattieri door is uitgeleend. Desondanks had de trainer naar eigen zeggen geen aanzienlijke rol in het binnenhalen van de spits."Dat viel eigenlijk reuze mee. Inter zet de laatste jaren veel in op de eigen jeugd. Daarom was het interessant om bij die club rond te kijken. Samuele viel ons toen op", aldus Jonk.

Mulattieri zelf liet weten dat het verleden van Jonk voor hem wel een rol speelde bij zijn besluit om naar Volendam te komen. "Hij was natuurlijk een goede voetballer die vroeger ook bij Inter heeft gespeeld. Zijn aanwezigheid heeft zeker een rol gespeeld bij mijn beslissing om hierheen te komen", aldus de Italiaan.

Debuut

Aanstaande vrijdag kan Mulattieri zijn debuut maken voor FC Volendam. Om 21:00 uur spelen 'de Wijdbroeken' in het eigen stadion tegen Jong PSV.