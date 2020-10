Purmerend ontkent stilleggen project dat Overwhere-Zuid aardgasvrij moet maken

PURMEREND - De Purmerendse wethouder Paul van Meekeren ontkent dat het project dat een deel van de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij moet maken, is stilgelegd, zoals NRC gisteren meldde. "Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, het project loopt zoals het moet lopen", zegt hij voor de camera van NH Nieuws.

Eerder vandaag liet projectleider Jaspert Verplanke aan de NOS weten dat het werk nu inderdaad even stilligt, maar dat dat volgens planning is. "De eerste fase is afgerond en daarom moet er nu geëvalueerd worden." Omdat een relatief groot deel van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Purmerend aardgasvrij is, werd de gemeente aangewezen om te experimenteren met het aardgasvrij maken van wijken die dat nog niet zijn. Onder de noemer Programma Aardgasvrije Wijken kreeg Purmerend in oktober 2018 te horen dat het 6,9 miljoen euro zou krijgen om bij 1.276 panden in een deel van de wijk Overwhere-Zuid de gaskraan definitief dicht te draaien. Het project ging voortvarend van start: in het oostelijk deel van de Van Goor Hinloopenstraat werden werden eind vorig jaar zo'n negentig woningen van het gas gehaald en aangesloten op het warmtenet. Zij koken sindsdien elektrisch en stoken hun huizen warm met energie die door Stadsverwarming Purmerend is gewonnen uit biomassa.

Purmerend Aardgasvrij In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staat onder meer dat in 2030 een op de vijf huizen van het gas af met zijn. Purmerend kreeg 6,9 miljoen euro subsidie van het rijk voor het programma Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en koning Willem-Alexander kwam kijken hoe de gemeente van plan was dit te doen.

Toen het andere deel van de Van Goor Hinloopenstraat dit voorjaar aan de beurt was, zou er een waslijst aan issues zijn opgetreden, zo tekende NRC op uit de mond van Verplanke. Zo was het idee om tegelijk met de aanleg van het warmtenet de riolering te vervangen, maar omdat die twee projecten niet synchroon liepen, leverde dat niet de beoogde kostenbesparing op. Ook het aanleggen van leidingen in gevels bleek duurder uit te vallen dan was geraamd.

"We zijn nu klaar met de pilotwijk", zegt wethouder Van Meekeren tegen NH Nieuws. "Dat zijn bijna negentig woningen die met succes van het gas hebben gehaald." Hij benadrukt dat de ervaringen bij het aardgasvrij maken van de Van Goor Hinloopenstraat momenteel worden geëvalueerd. "En daarmee willen naar de raad toe, om te laten zien wat onze afwegingen en opties zijn om de rest van de proeftuin van het gas af te halen." In 'de rest van de proeftuin', staan dus nog een kleine 1.200 woningen die de komende jaren aardgasvrij moeten worden. 'Raad niet geïnformeerd' Raadslid Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend gelooft niet dat de huidige pauze gepland was. "Er is geen enkele activiteit in de straat. Het werk is gewoon stilgelegd." Bovendien verwijt hij Van Meekeren dat hij de raad niet heeft geïnformeerd. "In september hebben we nog informatie gehad over de energietransitie, waarin ook 'aardgasvrij' werd aangehaald. Maar geen woord over dat het werk stil ligt, wel dat er een evaluatie aankomt. [...] De wethouder had de raad moeten informeren. Dat heeft hij niet gedaan, en dat is een kwalijke zaak."

Wethouder Van Meekeren belooft dat hij voor het eind van het jaar een plan aan de raad zal voorleggen, waaruit zal blijken dat de 'aardgasvrije proeftuin' in Purmerend nog niet is verlept.

