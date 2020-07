Tweede biomassacentrale in Purmerend komt er toch: 'Anders redden we het niet'

PURMEREND - De gemeente Purmerend is niet van plan de bouw van een tweede biomassacentrale voor de stadsverwarming te staken. Dat is opmerkelijk, want de Sociaal Economische Raad (SER) kwam eerder deze week met het advies om subsidieregelingen voor biomassacentrales af te bouwen omdat de centrales niet zo duurzaam zijn als eerder werd aangenomen.

Het advies van de SER is voor de gemeente Purmerend geen reden om de bouw van een tweede biomassacentrale te staken, vertelt verantwoordelijk wethouder Rotgans. "Purmerend breidt uit", zegt hij, "we gaan ten minste tienduizend woningen erbij bouwen de komende jaren en ook vanuit buurgemeenten is vraag naar warmte. Dus we hebben biowarmtecentrale 2 hard nodig."

De afgelopen jaren is biomassa steeds meer onder vuur komen te liggen, vooral omdat er meer CO2 bij vrijkomt dan aanvankelijk gedacht. Eerder deze week adviseerde de SER het kabinet zelfs om bestaande subsidieregelingen voor biomassacentrales daarom af te bouwen en in andere duurzame energiebronnen te investeren.

Nog niet zo lang geleden werd er lovend gesproken over biomassa als duurzame energiebron. Omdat er producten worden verstookt die weer aangroeien is het een hernieuwbare bron. De CO2 die bij de verbranding van houtsnippers wordt uitgestoten, wordt door de huidige bomen (toekomstige houtsnippers) opgenomen, zo was de gedachte.

"We redden het eenvoudigweg niet", laat wethouder Rotgans aan NH Nieuws weten. De warmte uit de centrale van Stadsverwarming Purmerend (SVP) wordt gebruikt om driekwart van de Purmerendse huishoudens van warm water te voorzien. Die warmte wordt opgewekt door in een biomassacentrale hout te verstoken dat door Staatsbosbeheer wordt aangeleverd.

Rotgans benadrukt dat het biomassa 'een transitiebrandstof' is. "We gaan ermee stoppen", belooft hij. Is het geld dat nu wordt geïnvesteerd in een tweede biomassacentrale dan geen weggegooid geld? "Absoluut niet, want biomassacentrale 2 hoeft niet op vol vermogen te draaien om toch rendabel te zijn, en dat doen we met het vooruitzicht dat we op termijn andere energiebronnen krijgen."

Hij doelt onder meer op geothermie, waarbij warmte uit de aarde wordt gehaald. "Maar dat duurt nog best lang, u moet niet verwachten dat we over vijf jaar al kunnen stoppen met het gebruik van biomassa, dat is niet zo."

De verwachting is dat de centrales nog zeker tot 2035 op hout zullen draaien.