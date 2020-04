Protest tegen biomassacentrales: "Het is te gek voor woorden"

ZAANSTAD - Ze hadden de demonstratie iets anders voorgesteld, want door de coronamaatregelen zat een actie met 10.000 betogers op het Malieveld er niet in. Daarom onthulden een aantal organisaties een spandoek 'Kappen met Biomassa' voor de deur van de centrale in Diemen.

"We staan hier om de online demonstratie tegen biomassa af te trappen. Hij is online, maar we wilden er ook een fysiek gedeelte aan vastmaken om de actie wat kracht bij te zetten", vertelt Fenna Swart van Comité Schone Lucht.

Samen met MOB van Johan Vollenbroek, de Landelijke Federatie tegen Biomassa (FAB), Fossielvrij Nederland, Greenpeace en de Partij van de Dieren organiseren zij de demonstratie onder de naam 'Hout eens op! STOP (de overheidssubsidie op) Biomassa'.

Kritisch geluid

"Het werd hoog tijd dat het kritische geluid tegen biomassa ook gehoord zou worden." De boodschap is dat de organisaties geen subsidie meer op houtige biomassa meer willen. Hun grootste kritiekpunt is dat het hout dat wordt gebruikt, niet snel teruggroeit, waardoor het klimaatneutrale voordeel wegvalt en dat de uitstoot behoorlijk vervuilend is.



In Zaandam is in december de biomassacentrale aan de Pascalstraat in gebruik genomen. Jos Kerkhoven (raadslid Democratisch Zaanstad), heeft de petitie zaterdag ondertekend en staat volledig achter de stem van de organisaties. "Het is te gek voor woorden", vertelt Kerkhoven voor de deur van de centrale, die middenin een woonwijk staat en onder de rook van het Zaans Medisch Centrum.