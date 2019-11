Ook Weesp en Gooise Meren keren zich tegen omstreden biomassacentrale bij Diemen

De oproep van de gemeenten aan Vattenfall om te stoppen met de bouwplannen volgt na veel langer protest tegen de komst van de biomassacentrale. De gemeenten twijfelen aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels voor vervuiling zorgt. Datzelfde geldt weer voor de vrachtwagens die deze 'pellets' aanvoeren af en aan door hun gemeentes rijden en ook weer schadelijke gassen uitstoten.

Geen draagvlak

Wat Weesp, Gooise Meren en Diemen nog meer tegen de borst stuit, zijn uitspraken van Vattenfall-directeur Magnus Hall over biomassacentrales. De Zweedse voorman van het energiebedrijf kondigde afgelopen maand aan geen houtgestookte biomassacentrales meer te bouwen in Nederland, omdat het bedrijf wil wachten tot er meer consensus is.

De bouw van de centrale in Diemen gaat wel gewoon door. Dat vinden de gemeenten gek, omdat juist de tegenstand voor de centrale in Diemen er bij Vattenfall voor zorgt dat het energiebedrijf geen nieuwe centrales meer bouwt.

Veel protest

Naast de tegenstand van de gemeenten klinkt ook vanuit de samenleving protest tegen de biomassacentrale. Een petitie tegen de centrale werd eerder door meer dan 7.400 mensen ondertekend.

De gemeenteraden van Weesp, Gooise Meren en Diemen roepen hun colleges op om op hoog niveau te gaan praten met Vattenfall om het energiebedrijf te bewegen ook de bouw van de centrale in Diemen stop te zettten.