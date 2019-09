Comité Schone Lucht stapt naar rechter om biomassacentrale Diemen tegen te houden

DIEMEN - Het Comité Schone Lucht stapt naar de rechter om de komst van een biomassacentrale van Vattenfall/Nuon in Diemen tegen te houden. De, volgens de planmakers 'duurzame centrale', is volgens het comité helemaal niet zo schoon.

De biomassacentrale moet straks duurzame energie gaan opwekken voor Amsterdam. De centrale moet de grootste van Nederland gaan worden. De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

Er is al langer veel protest tegen de komst van de biomassacentrale. De gemeenten Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben flinke bezwaren. Ze twijfelen aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels voor vervuilende uitstoot zorgt. Datzelfde geldt voor de vele vrachtwagens met pallets die de hele dag door door hun gemeentes rijden om de centrale te bevoorraadden.

Hun bezwaren worden gesterkt door onderzoek van het RIVM: volgens het RIVM zou de verbranding van de korrels zelfs meer uitstoot geven van fijnstof en koolstofdioxide (CO2) dan steenkool.

Slecht gevallen

Het zijn voor het Comité Schone Lucht allemaal redenen om de barricades op te gaan. Afgelopen week heeft Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een omgevingsvergunning afgegeven, een grote stap op weg naar de bouw. "Deze beslissing komt, naast de eerder afgegeven verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad van de gemeente Diemen niet onverwacht, maar is slecht gevallen bij veel inwoners van Amsterdam en omstreken", aldus het comité. Voordat er een biomassacentrale in Diemen komt, moet er nog wel een vergunning voor de Wet Natuurbescherming worden verleend.

Gang naar de rechter

Comité Schone Lucht bereidt nu dus een gang naar de rechter voor om de bouw tegen te houden. Het comité heeft daarvoor onder meer advocaat Valentijn Wösten, die eerder met succes het stikstofbeleid aanviel, in de arm genomen. De gang naar de rechter kost echter wel een hoop geld. "Het gaat om een ingewikkelde en tijdrovende procedure. We hebben tot nu toe via crowdfunding ca €3.800 opgehaald, maar het streefbedrag is €35.000 euro", aldus Comité Schone Lucht.