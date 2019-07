Kindermars tegen biomassacentrale in Diemen: "Het is slecht voor onze toekomst"

AMSTERDAM - (AT5) In het Theo van Goghpark in Amsterdam verzamelden vandaag honderden kinderen om een protestmars te lopen tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen.

De mars werd georganiseerd door basisschoolleerlingen uit IJburg, onder wie de 12-jarige Cain Scorselo. Cain vindt dat vooral kinderen recht hebben op schone lucht en dat vieze fabrieken naast woonwijken geen goede zaak zijn. "Er komt stikstof en fijnstof bij vrij en ik heb zelf als klein kind ook al last van mijn longen gehad. Ik sta hier sowieso tegen de biomassacentrale en voor schone lucht."

Biomassacentrale Diemen

Er liggen nu plannen bij de provincie Noord-Holland voor een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Een officiële vergunning om te bouwen is er nog niet. De gemeenten Amsterdam en Diemen en de provincie zijn de plannen van Nuon vooralsnog aan het bespreken. Donderdag 4 juli wordt in de gemeenteraad van Diemen besloten over het wel of niet afgeven van een vergunning. Volgens de gemeente en Nuon zijn er geen (juridische) obstakels meer om deze vergunning niet af te geven.

Lees ook: Strengere afspraken over 'ongewenste' biomassacentrale Diemen

Naast basisschoolleerlingen waren er ook veel ouders aanwezig. Met spandoeken en protestbordjes liepen de demonstranten in een uur naar de Nuon-centrale in Diemen. Daar was ook Bart Dehue aanwezig, projectmanager bij Nuon. 'De huidige fijnstof in de omgeving is 18, als je dan kijkt wat er bijkomt van zo'n biomassacentrale, dan wordt dat maximaal 18,002. Dat heeft zo'n kleine impact.'

Klimaatneutrale provincie

Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Om die reden heeft Nuon/Vattenfall aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland te bouwen in Diemen. De geclaimde duurzaamheid van bipsmassacentrales staat desondanks steeds meer ter discussie, voornamelijk om de effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het planbureau voor de Leefomgeving en Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa.

Lees ook: Diemense raad zoekt juridische strohalm om biomassacentrale tegen te houden

Cain heeft zich goed verdiept in de problemen rondom de centrales en vindt dat er andere manieren moeten zijn om het probleem om te lossen: "Er zijn zoveel duurzame oplossingen, ik vindt dat zij zich daarop moeten focussen."