Vattenfall moet stoppen met bouw biomassacentrale, vindt de Diemer politiek

De gemeenteraad van Diemen heeft afgelopen week een motie aangenomen die er Vattenfall toe moet bewegen de bouw van de centrale te stoppen.

Veel protest

Er is al langer veel protest tegen de komst van de biomassacentrale. De gemeenten Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben flinke bezwaren. Ze twijfelen aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels voor vervuilende uitstoot zorgt. Datzelfde geldt voor de vele vrachtwagens met pallets die de hele dag door hun gemeentes rijden om de centrale te bevoorraden.

Twee weken geleden kondigde Magnus Hall, de Zweedse directeur van Vattenfall, aan om voorlopig geen nieuwe houtgestookte biomassacentrales meer te bouwen in Nederland, omdat het bedrijf wil wachten tot er meer consensus is. Toch zegt hij dat de bouw van de biomassacentrale in Diemen uiteindelijk wel doorgaat.

Geen draagvlak

Dat schiet de gemeenteraad van Diemen in het verkeerde keelgat, omdat juist in Diemen draagvlak voor de komst van de centrale ontbreekt. De hele raad van Diemen, vele bezorgde Diemenaren, de gemeente Gooise Meren, Weesp en meer dan 7.400 ondertekenaars van een petitie zijn tegen de centrale. De tegenstand in Diemen is voor Vattenfall juist één van de redenen om te stoppen met de bouw van de centrales.

Of de stap van de Diemense gemeenteraad succes heeft, is afwachten. De motie draagt burgemeester en wethouders op te gaan praten met Vattenfall over haar standpunt. Wat dat uit kan halen, is gissen.