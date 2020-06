Plan voor grote biomassacentrale op grens Diemen en Muiden in ijskast na felle kritiek

DIEMEN - De bouw van de omstreden biomassacentrale van Vattenfall op de grens van Muiden en Diemen gaat voorlopig niet door. De energieleverancier heeft de plannen in de ijskast gezet vanwege de felle kritiek die er al jaren is op de komst van de centrale. Bewoners, de politiek en natuurorganisaties zien de centrale niet zitten.

De komst van de biomassacentrale zorgt al jaren voor veel kritiek en protest . De gemeenten Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben onder meer flinke bezwaren. Ze twijfelen aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels volgens hen voor vervuilende uitstoot zorgt. Datzelfde geldt voor de vele vrachtwagens met pallets die de hele dag door hun gemeentes rijden om de centrale te bevoorraden. Het protest klinkt niet alleen in politieke kring, ook een petitie tegen de biomassacentrale werd eerder al grif ondertekend.

Wachten met bouwen

Maar hoezeer er ook geprobeerd werd om de bouw van de centrale tegen te houden, lukte dat niet. Afgelopen april kreeg Vattenfall een vergunning voor de bouw. Daarmee leek de komst van de biomassacentrale in kannen en kruiken, maar Vattenfall gaat nu toch nog wachten met de bouw.

Vattenfall laat weten eerst te wachten op 'een duidelijk duurzaamheidskader voor biomassa van de Nederlandse overheid'. Kort gezegt: Vattenfall wil afwachten of de overheid de stap naar biomassa steunt. De energiemaatschappij zegt daarmee te luisteren naar de aanhoudende discussie vanuit de politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties. "Vattenfall heeft besloten om met de uitkomsten hiervan opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen vóórdat een definitief besluit over de bouw zal worden genomen", zo laat het bedrijf weten.

Na volgend jaar zomer definitief besluit

Helemaal van tafel is het plan voor de biomassacentrale natuurlijk niet. Vattenfall staat nog steeds achter haar keuze en stelt nog altijd dat biomassa een goede duurzame vervanger is voor de oude centrale. Na volgend jaar zomer moet een definitief besluit genomen worden over de komst van de centrale.