Bezwaar tegen biomassacentrale Diemen: "Veel van mijn buren maken zich zorgen"

AMSTERDAM - Een aantal milieuorganisaties hebben bezwaar ingediend tegen de vergunning die het bedrijf Vattenval kreeg om een biomassacentrale in Diemen te bouwen. Vattenval heeft een rekentruc uitgehaald waardoor de oude centrale op papier vervuilender lijkt dan dat hij was, schrijven de organisaties in het bezwaar. Een van deze organisaties is Comité Schone Lucht, dat onder andere werd opgericht door Fenna Swart, IJburgbewoner.

In de berekening van Vattenval wordt een vergelijking gemaakt tussen de centrale op gas die er nu staat en de te bouwen biomassacentrale. In de berekening wordt volgens Fenna Swart gedaan alsof de huidige centrale op volle kracht draait, wat niet zo is in de praktijk. Eerder berichtte NH Nieuws al over deze rekentruc. De organisaties zijn ook op andere plekken in Noord-Holland in bezwaar gegaan tegen vergunningen, zoals in Amsterdam, Purmerend en Zaandam, zegt Swart: "Creatieve methoden worden overal toegepast. Want om een vergunning te krijgen in de stikstofcrisis, moet je van goede huize komen."

Johan Vollenbroek van MOB. Hij kreeg al eerder voor elkaar dat een biomassacentrale in Nijmegen niet door kon gaan. En ook is hij degene die zorgde dat de pas-regeling van tafel ging." De buren van Swart op IJburg zijn blij met haar werk. "Inmiddels maken alle bewoners zich zich grote zorgen. Maar het is een misvatting dat alleen IJburg en Diemen hier last van gaan krijgen. De biomassacentrale komt "ongeveer naast de deur" van Swart. Maar niet alleen mensen die zo dichtbij de centrale wonen, krijgen hier last van, zegt ze. "Er komt een stikstofdeken over Amsterdam te liggen." Reactie Vattenval reageert schriftelijk op vragen van NH Nieuws en ontkent dat sprake is van een rekentruc. Sterker nog, de stikstofuitstoot zal omlaag gaan. "De vergunde emissies voor de gaseenheden hebben wij in de nieuwe vergunning kunnen verlagen ten opzichte van de oude situatie, onder andere omdat de biomassacentrale een belangrijk deel van de warmteproductie zal overnemen van de gaseenheden." Verder geeft het bedrijf aan dat de biomassacentrale wordt voorzien van een "uiterst schone verbrandingstechniek en uitgebreide rookgasreiniging, waardoor de impact op de luchtkwaliteit extreem klein zal zijn".