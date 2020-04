PvdA eist opheldering over gebruikte cijfers bij verlenen vergunning voor biomassacentrale

Om de de maximale stikstofuitstoot van de centrale te berekenen heeft de provincie onder meer naar eerder verstrekte vergunningen gekeken. Volgens een vergunning uit 2015 mocht de centrale in dat jaar 1000 ton stikstof uitstoten, maar in werkelijkheid ging een derde daarvan door de schoorstenen van de toenmalige gascentrale.

Papieren waardes

Hoewel de limiet in de jaren daarna iets naar beneden is bijgesteld, was de marge tussen de maximaal toegestane en de daadwerkelijke uitstoot nog altijd bijzonder ruim. De provincie heeft nu die ruime limieten gebruikt om aan te tonen dat de stikstofuitstoot van de centrale daalt, terwijl die waardes alleen op papier, en niet in de realiteit hebben bestaan.

Dankzij deze 'rekentruc' kan de biomassacentrale straks meer uitstoten dan de gascentrale voorheen deed. Risico is dat andere maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen - denk aan verlaging maximumsnelheid - worden tenietgedaan als de centrale van die bewegingsruimte profiteert.

'Onbestaanbaar'

Statenlid Gert-Jan Leerink vindt niet te verantwoorden dat de 'omstreden biomassacentrale' straks veel meer mag uitstoten, terwijl de bouw op z'n gat ligt. "Het is voor ons onbestaanbaar dat de met veel weerstand genomen stikstofmaatregelen niet ten goede komen aan natuur en woningbouw in Noord-Holland, maar aan deze biomassacentrale."

Volgens de provincie is er niets gebeurd wat niet door de beugel kan, zo liet een woordvoerder gisteren aan NH Nieuws weten. Het is gebruikelijk om vergunningen te verstrekken op basis van eerdere vergunningen, waarbij de daadwerkelijke uitstoot ondergeschikt is.