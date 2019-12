Vattenfall bouwt omstreden biomassacentrale Diemen ondanks bezwaren

DIEMEN - De omstreden biomassacentrale van Vattenfall in Diemen gaat er komen, ondanks de vele bezwaren van de regionale politiek. Vattenfall is niet voornemens om haar plannen te herzien. Dat laat het bedrijf weten in een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van Diemen, Gooise Meren en Weesp.