Zaanstreek-Waterland Omstreden biomassacentrale Zaandam gestart zónder vergunning: "Maar die komt eraan"

ZAANDAM - De schoorstenen van de omstreden biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam zijn vandaag gaan roken. De ketels zijn met houtsnippers aangestoken en gaan voorlopig niet meer uit. Saillant detail: er is nog geen vergunning. Volgens Jaap Koppejan van eigenaar Bio Forte is dat slechts een formaliteit, maar de buurt is er niet over te spreken.

In eerste instantie zullen 2.300 woningen in de buurt ermee worden verwarmd. "Duurzaam en schoon", aldus Koppejan. "De stofuitstoot van een houtkachel is gelijk aan die van onze ketel." Stikstofmaatregelen De komst is omstreden, omdat de centrale naast een school, een ziekenhuis en een woonflat ligt en in de nabijheid van een natuurgebied. Door de strenge stikstofmaatregelen mocht er eerder nog niet gestart worden, maar na technische aanpassingen kan dat nu wel. Nog zónder vergunning, dat dan wel. "Die zit eraan te komen en ligt nu bij de provincie. We verwachten dat het allemaal goed gaat komen en in dat vertrouwen zijn we nu bezig met het aansteken van de ketel", zegt Koppejan. De Omgevingsdienst van de provincie bevestigt zijn verhaal en zegt niet te handhaven, omdat de vergunning eraan komt.

Quote "Ik snap niet dat ze zonder vergunning draaien. Hoe brutaal kan men zijn?!" Lida koning, voorzitter bewonersvereniging

De voorzitter van bewonersvereniging van de nabijgelegen seniorenflat IJdoorn, Lida Koning, vindt dat onbegrijpelijk. "Ik snap niet dat ze al mogen draaien als ze geen vergunning hebben, ook al komt de vergunning er misschien wel aan. Hoe brutaal kan men zijn?!" Rommel langs het balkon Ook bewoonster Trees Biersteker op de elfde etage ziet met lede ogen de rook uit de schoorsteen komen. "Ik vertrouw het helemaal niet. Het wordt je eigenlijk allemaal opgedrongen en als je in de zomer of in het voorjaar op je balkonnetje wil zitten, dan krijg je toch al die rommel langs je balkon." Lida Koning wil het liefst eerst feiten zien van metingen of het allemaal wel zo schoon is als door Bio Forte wordt beweerd. Koppejan begrijpt dat wel: "We moeten het gaan beleven en kijken wat daadwerkelijk de overlast is. Zelf hebben we er alle vertrouwen in dat het goed komt."