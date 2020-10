Lage gasprijzen en waslijst aan problemen: Purmerendse wijk nog niet van het gas af

PURMEREND - Het plan was om 1.276 bestaande woningen in Overwhere-Zuid de komende twee jaar van het gas af te helpen. Maar dat lijkt volgens de verantwoordelijke wethouder nu al niet haalbaar. Na een succesvolle pilot stapelen de problemen zich op. "We kregen te maken met een waslijst aan issues waarop we niet hadden gerekend", vertelt projectleider Jaspert Verplanke aan het NRC.

Adobe Stock

In de 'pilotwijk' waaronder het oostelijke deel van de Van Goor Hinloopenstraat valt, was het project Purmerend Gasvrij een succes. 90 van de 95 woningen deden mee aan het project en lieten hun huis aansluiten op het warmtenet. Dit voorjaar was het andere deel van de straat aan de beurt. Maar toen ging het mis. Keer op keer kregen bewoners te horen dat de aanleg uitgesteld zou worden. Het project kreeg volgens projectleider Jaspert Verplanke te maken met een waslijst aan problemen.

Purmerend Gasvrij In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staat onder meer dat in 2030 een op de vijf huizen van het gas af met zijn. Purmerend kreeg 6,9 miljoen euro subsidie van het rijk voor het programma Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en koning Willem-Alexander kwam kijken hoe de gemeente van plan was dit te doen.

Kosten omhoog Zo zag de gemeentelijke dienst Riolering de kans het riool in de pilotwijk te vervangen. Om te voorkomen dat de weg vlak na elkaar meerdere keren opengebroken moet worden, moest het warmtenet tegelijkertijd worden aangelegd. Maar de aanleg van de riolering verliep langzamer dan de aanleg van het warmtenet. "Als wij onze mensen steeds moeten laten wachten tot het riool klaar is, schieten onze kosten omhoog. Daarom onderzoeken we of we niet los van de vernieuwing van het riool moeten werken", vertelt directeur Gijs de Man van Stadsverwarming Purmerend aan het NRC. Bovendien bleken de kosten voor het aanleggen van leiding in de gevels van de huizen om ze aan te sluiten op het warmtenet erg hoog. De koning bezoekt een aardgasvrije woning in Purmerend. Tekst gaat verder na de foto

ANP

Lage gasprijzen Ook gooien de huidige gasprijzen roet in het eten. Een duurzame oplossing kost relatief gezien meer geld, als de gastarieven laag zijn. "Dan kun je twee dingen doen: gas duurder maken door energiebelasting te heffen, of duurzame alternatieven goedkoper maken door subsidie. We kijken nu wat we het beste kunnen doen", aldus De Man. Doorgaan op de manier zoals in de pilotwijk is gedaan, kan dus niet. De kosten moet flink omlaag om het project kans van slagen te geven. Verplanke wil hierbij een beroep doen op de zelfredzaamheid van bewoners, zoals het zelf uitzoeken van een nieuwe kookplaat. "Als mensen dat zelf doen en de kosten bij ons declareren, scheelt dat ons tijd en geld." In november volgt mogelijk een besluit over het nieuwe plan van aanpak van het project. Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder maakte over de pilotwijk

Gasloze wijk - NH Nieuws