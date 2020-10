Voormalig projectmanager: ‘Problemen met aardgasprijs wijk Purmerend zijn niet nieuw’

PURMEREND - Volgens Peter Blesgraaf, die als projectmanager tijdelijk betrokken was bij het aardgasvrij maken van woningen in Purmerend zijn de problemen niet nieuw. Dat zegt hij in een artikel op de website Wynia's Week .

Dat laatste gaat er bij Blesgraaf niet in. Hij vertelt dat hij vanaf het begin zowel financieel als technisch twijfels had over het tegelijkertijd aardgasvrij maken en het vervangen van het riool. "Dat idee is al eerder in Nederland onderzocht en afgeschoten. Wat mij verbaasde is dat de gemeente Purmerend zich toch bleef vastklampen aan deze ‘koppelkans’. Het is voor velen geen verrassing dat ook in de pilotfase de koppelkans zich uiteindelijk niet voordoet."

Blesgraaf reageert op het artikel van het NRC waarin wordt gesteld dat de gemeente het project heeft stilgelegd vanwege 'een waslijst aan issues' en wethouder Paul van Meekeren verteld dat de planning om 1300 huizen gasvrij te maken in 2022 niet haalbaar is. Tegenover NH Nieuws ontkende de wethouder dat het project is stilgelegd en dat het volgens plan verloopt.

De voormalig projectmanager vervolgt: "Ook de sfeer in de wijk werd er niet beter op: bewoners die niet (direct) instemden, werden ‘gasklevers’ genoemd en soms publiekelijk te kijk gezet. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de discussie over biomassa als al dan niet duurzame bron van de stadsverwarming, werden op projectniveau terzijde geschoven. Mijn ervaring is dat hier, zoals bij veel soortgelijke pilotprojecten, een kokervisie overheerste. Nogmaals, dat is helemaal niet erg, maar je moet het wel onderkennen."

'Isoleren gebeurde niet'

Het viel Blesgraaf op dat in de wijk Overwhere-Zuid veel huizen niet werden verduurzaamd. "Door bijvoorbeeld isoleren en kierdichting. Anders dan het ‘vergaslozen’ leidt dat tot verlaging van de energiekosten. Het na-isoleren van woningen stond overigens wel in de plannen waarop de gemeenteraad in 2017 haar goedkeuring over uitsprak. In de praktijk werd er geen vervolg aan gegeven."

'Realisatie zou tot 2035 duren'

Blesgraaf vond in zijn tijd als projectmanager dat het plan moest worden stilgelegd om de projectorganisatie aan te passen en problemen bestuurlijk aan te kaarten. "Want in het tempo waarin de pilotfase is uitgevoerd, zou de realisatie van alleen al de Proeftuin Overwhere-Zuid tot 2035 gaan duren."

Ook wil hij dat de gemeente het koppelen van het aardgasvrij maken aan de rioolvervanging zou laten varen. "Mijn standpunt daarover, en mijn voorstel om het project eerst even in de parkeerstand te zetten om te kunnen professionaliseren, werd niet op prijs gesteld. We namen daarom weer snel afscheid van elkaar. Het is fijn voor de betrokkenen om nu te lezen dat de gemeente Purmerend inmiddels mijn standpunt deelt, maar jammer dat het zo lang heeft moeten duren."

Tot slot vraagt de voormalig projectmanager zich af of het project financieel nog wel haalbaar is en verbaast hij zich over de reactie van de gemeente. "Het valt mij in de recente berichtgeving op dat de blik van de gemeente Purmerend op de lange termijn, ‘in 2050 van het gas af’, onverminderd positief is. Mijn standpunt is: de sterren staan niet gunstig. Ik ben benieuwd naar de onderliggende argumentatie."