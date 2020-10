Vijf messen ingeleverd tijdens anti-messencampagne Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Bij de (steek)wapen inleveractie van de gemeente Haarlemmermeer zijn in totaal vijf messen ingeleverd op het politiebureau in Hoofddorp. De inleveractie is onderdeel van een gemeentelijke campagne tegen het messenbezit onder jongeren. Burgemeester Marianne Schuurmans en Johan Dubbeldam van politie Haarlemmermeer laten weten blij te zijn met de vijf messen die zijn ingeleverd.

"Eigenlijk vind ik het heel stoer van de jongeren dat ze de moeite hebben genomen om naar het politiebureau te gaan en te zeggen: 'Dit ding hoort niet bij mij'. Die maken een keuze en de straat af met die zooi", vertelt Johan Dubbeldam van de politie Haarlemmermeer.

De afgelopen week werd jongeren uit de regio gevraagd hun (steek)wapen in te leveren bij de politie. In totaal zijn er twee zakmessen, twee grotere messen en zelfs een machete ingeleverd: "Dit zijn toch wel serieuze messen die ingeleverd zijn", zegt agent Dubbeldam terwijl hij de machete van ruim dertig centimeter oppakt.

In gesprek met de jeugd

Burgemeester Schuurmans bevestigt dat alle messen door jongeren zijn ingeleverd op het bureau. Toch rijst de vraag of een campagne als nu is gevoerd, aankomt bij de jongeren in Haarlemmermeer. NH Nieuws sprak eerder met 'Bob', een 17-jarige jongen die onherkenbaar zijn verhaal deed aan. Hij schetst eind september het beeld dat jongeren messen op zak hebben, om zichzelf te kunnen beschermen tegen anderen die messen bij zich hebben. "Als zij het toch wel gaan trekken op me, dan wil ik toch ook wat op zak hebben."

Schuurmans bevestigt die vicieuze cirkel en hoopt dat door middel van deze campagne, naar aanleiding van de roofmoord op Tom Manting eind vorig jaar, die cirkel doorbroken wordt: "Dat wordt een opgave en daarom hoop ik ook dat we het nationaal oppakken. Ik roep ook alle gemeenten op om hieraan mee te doen", aldus Schuurmans. Ze beschrijft dat het alleen maar werkt als het ten eerste minder stoer gevonden wordt en ten tweede werkt het volgens Schuurmans alleen maar als in Haarlemmermeer iedereen met dit onderwerp bezig is.

Uitbreiding campagne

De burgemeester laat weten dat de campagne, die nu ongeveer een maand loopt, wordt uitgebreid. De campagne is volgens haar veel te belangrijk om er nu mee te stoppen. Ze vertelt dat komend jaar activiteiten georganiseerd worden, zodanig dat dit onderwerp bij iedereen in Haarlemmermeer op de agenda staat.