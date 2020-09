Bijna een jaar na fatale roof in Hoofddorp: "Het is een kip en het ei-verhaal"

HOOFDDORP - Het is bijna een jaar geleden dat de Hoofddorper Tom werd doodgestoken bij een pinautomaat in winkelcentrum Toolenburg. Zijn dood, die draaide om niets meer dan een paar tientjes, heeft de discussie over wapenbezit onder jongeren in de Haarlemmermeer flink aangezwengeld.

NH Nieuws gaat de wijk Toolenburg in met Gijs, jongerenwerker in Haarlemmermeer. Hij vertelt wat de roofmoord met de wijk heeft gedaan. "Ik denk dat de meeste jongeren het heel moeilijk konden beseffen wat hier gebeurd was. Dat er zoiets heftig om zoiets kleins is gebeurd. Dat heeft heel veel met ze gedaan. Met name ook omdat die jongens zo jong waren."

Beide daders waren slechts 15 jaar oud toen ze Tom neerstaken, en werden eerder deze zomer veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie en jeugd TBS. De vrouw van Tom zag alles gebeuren.

Kip en het ei

Tijdens een ronde door de wijk Toolenburg treffen we de 17-jarige 'Bob', die onherkenbaar zijn verhaal wil doen aan NH Nieuws. Hij schetst het beeld dat jongeren messen op zak hebben, om zichzelf te kunnen beschermen tegen anderen die messen bij zich hebben. "Als zij het toch wel gaan trekken op me, dan wil ik toch ook wat op zak hebben." 'Bob' gaat soms zelf ook met een mes de straat op.

'Bob' vertelt dat ongeveer de helft van zijn vrienden wel eens een mes op zak heeft. Gijs herkent dit beeld. "Dit soort gesprekken heb ik wel vaker met jongeren, en dit is wat ik bedoel met de vicieuze cirkel. Hij heeft echt het idee dat hij zichzelf moet beschermen, maar het is een beetje een kip en het ei verhaal."

Inzamelactie

Gijs is van mening dat de hele samenleving zich moet inzetten om dit soort dingen te voorkomen. Volgens hem gaat dat niet alleen om de jongeren zelf en hun ouders, maar ook om jongerenwerkers, docenten en handhaving.

Aankomende zaterdag gaat een langverwachte inzamelingsactie voor wapens in de Haarlemmermeer van start. Op 26, 28 en 30 september kunnen inwoners van de gemeente hun verboden wapens inleveren zonder dat ze daar een boete of een straf voor krijgen. "Jongeren dragen een wapen om zich veiliger te voelen. Maar door het dragen van een wapen, in wat voor vorm dan ook, maken ze het juist zélf onveilig. Je doet eigenlijk aan een soort wapenwedloop. Als je een wapen bij je hebt, is de kans groot dat je die gaat gebruiken. Er zijn betere manieren om respect af te dwingen dan met het keukenmes van je moeder", aldus burgemeester Marianne Schuurmans.