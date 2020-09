Eind september inleveractie illegale wapens in Haarlemmermeer

De campagne van de gemeente is georganiseerd naar aanleiding van de roofmoord op Tom Manting in december 2019. Hij werd voor de ogen van zijn vrouw neergestoken tijdens het pinnen in winkelcentrum Toolenburg. De twee minderjarige daders kregen tien maanden cel plus jeugd TBS.

Dat bevestigt Petra Faber, woordvoerder van de gemeente zojuist aan NH Nieuws. De inleveractie hangt samen met de lopende campagne van de gemeente tegen messenbezit onder jongeren. Iedereen in Haarlemmermeer kan op 26, 27 en 28 september zonder strafrechtelijke consequenties wapens inleveren. Iedere dag wordt de wapen inleverpost op een andere plek in de gemeente ingericht, de locaties worden nog bekendgemaakt.

"Een crimineel of een boefje loopt altijd met een wapen. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij niet gepakt zal worden"

Tom's weduwe Saskia is blij met de campagne van de gemeente. "Ik ben heel blij dat de gemeente dit heeft opgepakt", vertelde ze eerder aan NH Nieuws. "En ik hoop ook dat andere gemeenten volgen, want het is gewoon zo'n rare trend op dit moment. Je vraagt je af wat er eigenlijk aan de hand is met de jeugd. Waarom moeten ze in godsnaam met een mes rondlopen."

Inleveracties als deze bleken eerder al een succes in Zaandam. Daar werden begin dit jaar in totaal 197 items ingeleverd, waaronder 22 vuurwapens, 71 messen, granaten, tasers en boksbeugels.

Kritiek

Jas van Driel, wapendeskundige, heeft twijfels bij de vrijwillige inzamelingsacties. Hij denk dat het effectiever is als de prioriteit van de politie ligt bij het aanhouden van jongeren. "Een crimineel of een boefje loopt altijd met een wapen. Waarom loopt hij met dat wapen? Omdat hij ervan overtuigd is dat hij niet gepakt zal worden", vertelde hij in februari aan NH Nieuws.