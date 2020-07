Celstraffen voor tieners na dodelijke roofoverval bij geldautomaat Hoofddorp

HAARLEM - De twee minderjarige jongens die vorig jaar december de 64-jarige Tom Manting bij de geldautomaat in Hoofddorp hebben doodgestoken, moeten voor tien maanden de cel in, minus de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten. Verder krijgen ze voorwaardelijke jeugd-TBS opgelegd. De rechtbank in Haarlem heeft dat zojuist bepaald.

Bloemenzee bij fatale plek - NH Nieuws / Jasper Leegwater

De rechter acht het overtuigend bewezen dat Tom met een mes in zijn borst, rug en hart is gestoken, in totaal vier keer. Verwondingen waar Tom uiteindelijk aan is overleden. Het is niet duidelijk welke tiener precies welke verwondingen heeft aangericht maar beide daders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Tom. De tieners hadden volgens de rechter het plan van te voren goed doordacht. Ze hadden kleding uitgezocht waarmee ze zich konden vermommen en hun telefoons thuisgelaten. Nog veel leren Beide tieners zijn volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar en moeten verplicht een klinische behandeling van twee jaar volgen. Ze moeten volgens de rechter 'nog veel leren in interactie met anderen'. Het misdrijf heeft grote impact gehad op de omgeving en nabestaanden. De rechter spreekt van een 'uit de hand gelopen situatie waar verdachten geen rekening mee hebben gehouden'. Tekst gaat door onder artikel.

De rechter kiest voor voorwaardelijke jeugd-TBS en niet voor onvoorwaardelijk omdat er zo 'voldoende zicht is op de gedragsontwikkeling'. Bovendien zijn de jongens niet eerder behandeld. De 64-jarige Tom Manting werd op de avond van 16 december vorig jaar doodgestoken na een worsteling bij de geldautomaat in winkelcentrum Toolenburg. Zijn vrouw Saskia zat in de auto en was getuige van het drama. De jongens gingen ervandoor met een buit van honderd euro. Later meer.