Weduwe doodgestoken Tom blij met anti-messencampagne: “Zo is zijn dood toch niet helemaal zinloos”

HOOFDDORP - Ruim negen maanden geleden werd de 64-jarige Tom Manting, voor de ogen van zijn vrouw Saskia, neergestoken tijdens het pinnen bij winkelcentrum Toolenburg. De moord op Tom is voor de gemeente Haarlemmermeer nu aanleiding voor een campagne tegen het messenbezit onder jongeren. Volgens weduwe Saskia een goede zet van de gemeente: "Zo is de dood van mijn man niet helemaal zinloos".

"Ik ben heel blij dat de gemeente dit heeft opgepakt", vertelt Saskia Manting. "En ik hoop ook dat andere gemeenten volgen, want het is gewoon zo'n rare trend op dit moment. Je vraagt je af wat er eigenlijk aan de hand is met de jeugd. Waarom moeten ze in godsnaam met een mes rondlopen."

"Ik mis mijn man natuurlijk heel erg", vertelt Saskia. "En mijn kinderen missen hun vader, maar met elkaar zijn we eigenlijk best wel heel sterk. Als we het maar een paar keer kunnen voorkomen in de toekomst dan heb ik toch nog het idee dat de dood van mijn man niet helemaal zinloos is geweest."

Campagne

De gemeente Haarlemmermeer ziet dat steeds meer jongeren een (steek)wapen dragen. Met de campagne YouChoose wil de gemeente jongeren bewust maken dat ze kunnen kiezen. Jongeren krijgen filmpjes te zien over de keus die ze hebben om geen mes te dragen. "Wij richten ons op jongeren die ontvankelijk zijn voor de groepsdruk en zich onveilig voelen", vertelt woordvoerder Petra Faber. "En de ouders. We proberen zoveel mogelijk mensen aan te haken om het gesprek aan te gaan."

"Ik hoop dat het teruggedrongen wordt", vertelt Saskia. "En dat we de jeugd kunnen laten beseffen dat dit niet de oplossing is. We willen niet over tien jaar met pistolen rond te moeten lopen om onszelf te beschermen. Want het wordt natuurlijk steeds erger."