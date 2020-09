LIVE NH Sport: Helmond Sport - FC Volendam, GA Eagles - Jong Ajax én persconferentie Mark Rutte

AMSTERDAM - In onze tweede vrijdagse radio-uitzending van dit seizoen vanavond uiteraard weer volop voetbal in de eerste divisie. Het kwakkelende FC Volendam gaat op bezoek bij Helmond Sport en Jong Ajax treft Go Ahead Eagles. Maar natuurlijk ook veel aandacht voor de persconferentie van premier Mark Rutte over het coronavirus.

Een kwartier eerder is de bal al gaan rollen in Brabant bij Helmond Sport - FC Volendam. Na drie duels en slechts één punt snakken de mannen van trainer Wim Jonk naar een overwinning. Gisteren bleek bij de afsluitende training dat de Volendammer zijn elftal na twee opeenolgende verliespartijen tegen Jong Utrecht en NEC gaat aanpassen.

Helmond Sport - FC Volendam begint vanavond om 18.45 uur. Edward Dekker doet verslag in Eindelijk Weekend en daarna bij NH Sport.

GA Eagles - Jong Ajax

De beloften van Ajax zijn evenmin goed aan de nieuwe competitie begonnen. Met nul punten uit drie wedstrijden staan de Amsterdamse talenten van trainer Mitchell van der Gaag met TOP Oss op de gedeelde laatste plaats. Op de openingsdag werd het jongste Ajax ooit afgedroogd door Roda JC (0-4).

Daarna volgden nipte nederlagen tegen NEC (2-1) en Jong PSV (1-2). Vanavond is in Deventer Go Ahead Eagles de tegenstander. Die ploeg begon met een teleurstellende 0-0 bij FC Dordrecht, maar verraste vervolgens kampioenskandidaat SC Cambuur in eigen huis (0-2).

Go Ahead Eagles - Jong Ajax begint om 21.00 uur. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in het stadion aan de Vetkampstraat.

Behalve deze twee duels natuurlijk ook veel aandacht voor de aankomende thuiswedstrijden van AZ en Ajax en al het overige regionale sportnieuws. Verder krijg je ook reacties op het nieuws van de persconferentie van Mark Rutte. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 23.00 uur. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.