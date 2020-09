Jong FC Utrecht trakteert kansenmissend FC Volendam op dure nederlaag

VOLENDAM - FC Volendam heeft vrijdagavond een dure nederlaag geleden tegen Jong FC Utrecht. In het eigen stadion was de ploeg van trainer Wim Jonk vooral in de eerste helft te slordig in de eindfase, waardoor er niet gescoord werd. Hicham Acheffay deed dat namens de bezoekers wel na een messcherpe counter in de tweede helft: 0-1.

Pro Shots / Vincent de Vries

FC Volendam schoot uit de startblokken en dat leidde tot drie grote kansen in de eerste tien minuten. Jong Utrecht-doelman Fabian de Keijzer redde knap op een schot van Ibrahim El Idrissi, terwijl Nick Doodeman een afvallende bal net naast zag gaan. Een schotje van Martijn Kaars was vervolgens niet hard genoeg om het De Keijzer moeilijk te maken. Beide ploegen gevaarlijk Ook Jari Vlak had de openingstreffer op zijn voet. De Volendamse middenvelder deed vrijwel alles goed na een prachtige crosspass van Mike Eerdhuijzen, maar de afwerking was niet voldoende. De Utrechters kropen na de kans van Vlak wat uit hun schulp en begonnen zelf ook met het creëren van gevaar. Zo kopte Christopher Mamengi op de lat en had Jeredy Hilterman enkele goede schotkansen, waar Volendam-goalie Nordin Bakker goed op reageerde. Toch waren de grootste kansen van de slotfase van het eerste bedrijf voor de ploeg van Jonk. Kaars werd in zijn eentje op De Keijzer afgestuurd en zag dat laatstegenoemde als winnaar uit de tweestrijd kwam. El Idrissi had de bal even later voor het inschieten, maar zijn poging uit een lastige hoek ging over het open doel heen. Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Vincent de Vries

Na de theegingen beide ploegen vrolijk door met het creëren van kansen. Kaars had de 1-0 voor het intikken, maar de spits kon zijn voet er niet goed genoeg tegen aan zetten. Aan de andere kant raakte Mohammed Malahi met een volley de bovenkant van de lat. Na ruim een uur voetbal was Utrecht dan toch trefzeker. Kort nadat de ploeg van trainer René Hake met tien man kwamen te staan door een directe rode kaart voor Oussama Alou (voor een overtreding op Boy Deul), maakte Acheffay er 0-1 van. De aanvaller was het eindstation van een scherpe Utrechtse counter. Druk opvoeren Jonk probeerde met invallers als Franco Antonucci en Zakaria El Azzouzi tot nieuwe impulsen in de voorhoede te komen. El Azzouzi kreeg een kopkans, maar zag dat De Keijzer de bal opnieuw uit zijn doel ranselde. Volendam voerde de druk op en kreeg nog mogelijkheden via invaller Darius Johnson (slap schot), Antonucci (vrije trap) en Marco Tol (kopbal), maar de bal wilde er niet in. Door de nederlaag staat Volendam na twee wedstrijden op slechts één punt. Opstelling FC Volendam: Bakker; B. Plat (El Azzouzi/60), Tol, Eerdhuijzen, Murkin; Deul (Maloney/80), A. Plat, J. Vlak; Doodeman (Antonucci/66), Kaars, El Kadiri (Johnson/80) Opstelling Jong FC Utrecht: De Keijzer; Pabai, R. Kluivert, Mamengi, v/d Kust (Kasius/85); El Barjiji (Lotti/64), Alou, Velanas; Mallahi, Hilterman (Maddy/64), Acheffay (Huizing/74)