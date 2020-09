Laat doelpunt NEC doet Jong Ajax de das om in De Goffert

Het was de thuisploeg die uiteindelijk op een voorsprong kwam na twintig minuten voetbal. Rens van Eijden wist een corner van Bruijn knap binnen te knikken. Jong Ajax meldde zich in het vervolg van de wedstrijd enkele keren voor het doel van Alblas, maar onder meer een schot van Kenneth Taylor was niet genoeg om de keeper de bal uit zijn doel te moeten laten vissen.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Elayis Tavsan, die vorig jaar nog het Telstar-shirt droeg maar nu voor NEC speelt. De aanvaller mistte het doel van Dominik Kotarski op een haar na. Aan de andere kant lag NEC-doelman Norbert Alblas een Ajax-treffer in de weg na een aantal snelle combinaties.

Na de pauze kregen beide ploegen kansen om te scoren. Namens de Amsterdammers was de sterke spits Brian Brobbey gevaarlijk met een laag schot, terwijl Bruijn Kotarski aan de andere kant testte met een snoeiharde vrije trap. Het was Giovanni die de ploeg van Van der Gaag uiteindelijk op gelijke hoogte met de gastheren zetten. De Braziliaan ontsnapte aan buitenspel en schoof de 1-1 achter Alblas. Lang kon er echter niet worden genoten van de gelijkmaker, want in een mum van tijd liet Bruijn weer van zich gelden. De Amsterdammer werd door Youri Regeer neergehaald in het strafschopgebied, waarna hij zijn ploeg vanaf elf meter naar de overwinning schoot: 2-1.

Opstelling NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouani; Tavsan (Beekmans/83), Barreto (Van Ottele/69), Bruijn, Sellouf (v/d Sluijs/56); Romeny (Fase/69), Janga

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; v/d Sloot (Giovanni/46), Kasanwirjo, Musampa, Douglas (Mendez/79); Llansana, Regeer, Taylor; Q. Timber, Brobbey (De Waal/79), Ünüvar (Rasmussen/79)