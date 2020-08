Jong Ajax opent seizoen met pijnlijke nederlaag tegen Roda JC

Tien minuten voor tijd gooide Castricummer Kees Luijckx de wedstrijd definitief in het slot. De Noord-Hollander tekende met een kopbal voor de 0-3. Niek Vossebelt maakte het in de blessuretijd nog even wat pijnlijker voor Jong Ajax (0-4), dat dus met een slecht gevoel aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie is begonnen.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; v/d Sloot (Van Gelderen/61), Llansana, Musampa, Douglas; Warmerdam, Regeer, Taylor; Martha (Tasci/82), Giovanni (Brobbey/56), Rasmussen

Opstelling Roda JC: Hoekstra (Hamers/15); Marzo, Luijckx, Lambrix, Ioannou (Schlösser/85); Vossebelt, Klaasen, Alberg (Remans/67), Goppel (Souren/85); Pflucke, Croux