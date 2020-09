Jong Ajax lijdt derde nederlaag tegen Jong PSV

AMSTERDAM - De derde wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong PSV is ook in een nederlaag geëindigd. Binnen een halfuur stonden de bezoekers op 0-2 via Justin de Haas en Cheick Touré. Jurgen Ekkelenkamp bracht Ajax terug tot 1-2, maar de Amsterdammers konden niet doordrukken tegen het tiental van PSV na rood voor De Haas.

In de tweede helft leken de Eindhovenaren de voorsprong uit te breiden, maar Kotarski kon de schoten tegenhouden. PSV speelde de laatste twintig minuten met tien man na een tweede gele kaart voor doelpuntenmaker De Haas. Ajax drong aan en kreeg kansen via invallers Naci Ünüvar (paal) en Brian Brobbey (kopballen). In de slotfase lukte het Amsterdamse elftal niet om de tien van PSV op de knieën te krijgen.

Door de nederlaag staan de Amsterdammers op de laatste plaats in de eerste divisie. De ploeg van Mitchell van der Gaag speelt komende vrijdag tegen Go Ahead Eagles. De aftrap in Deventer is om 21.00 uur.