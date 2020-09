Streep door alle sinterklaasintochten in 't Gooi door coronavirus: "Niet handhaafbaar"

Zo ver bekend is het de eerste veiligheidsregio die een dergelijke maatregel neemt. Eerder werden wel enkele 'losse' intochten afgeblazen, zoals in Medemblik en Den Helder.

Grote sinterklaasintochten zijn volgens de burgemeesters 'niet handhaafbaar of te regisseren'. "Het gaat om drukke bijeenkomsten met meer dan 250 personen. De noodverordening staat dat niet toe. Anderhalve meter van afstand van elkaar houden is niet te doen en daarnaast ook niet te controleren of te handhaven. Daar komt nog eens bij dat luidkeels zingen niet mag en dat hoort nou eenmaal bij een sinterklaasintocht", legt een woordvoerder uit.

De regioburgemeesters hebben daarom besloten dat de grote sinterklaasintochten dit jaar worden overgeslagen. "Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar wel de beste keuze."

Kleine sinterklaasvieringen op scholen

Het afgelasten van de grote plaatselijke sinterklaasintochten wil niet zeggen dat Gooise kinderen dit jaar helemaal niet zien dat Sinterklaas aankomt. De veiligheidsregio wil de nadruk meer leggen op kleinschaligere vieringen op scholen, buurthuizen of sportverenigingen.

Hoe dat vormgegeven gaat worden, is volgens de veiligheidsregio aan gemeenten zelf. Veel gemeenten moeten zich daar nog over buigen.